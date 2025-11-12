Problembezirk Neukölln: SPD-Mann Hikel will nicht mehr - "Bin der Falsche"

Der Neuköllner Bezirksbürgermeister Hikel tritt nicht wieder zur Wahl an. Er sieht in der SPD zu wenig Rückhalt für sich und seine Ziele.

Von Sophia-Caroline Kosel

Berlin - Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (39, SPD) hat sich nach seinem Entschluss gegen eine erneute Bewerbung um diesen Posten als "der falsche Kandidat" bezeichnet.

Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (39, SPD) will nicht zur Wiederwahl antreten, weil er nicht genug Rückendeckung in seiner Partei für sich sieht. © Britta Pedersen/dpa "Ich muss am Ende im Wahlkampf mein Gesicht für die SPD in Neukölln hinhalten", sagte er dem "Tagesspiegel", und: "Wenn die SPD Neukölln dieses Angebot nicht breit unterstützt, bin ich für diesen Kreisverband der falsche Kandidat." Berlins Co-SPD-Chef hatte am Samstag bei einer Wahlversammlung der Neuköllner SPD überraschend angekündigt, bei der Wahl 2026 nicht mehr als Bezirksbürgermeister zu kandidieren. Er begründete dies mit dem aus seiner Sicht zu schlechten Ergebnis seiner Wahl zum Spitzenkandidaten von 68,5 Prozent. Die Wahlversammlung wurde daraufhin abgebrochen. Berlin Politik Kai Wegner mit großer Mehrheit als CDU-Landeschef bestätigt "Nach meinem Wahlergebnis und den vorangegangenen Diskussionen habe ich für mich festgestellt, dass ich auf dieser Basis nicht für die Neuköllner SPD als Bürgermeisterkandidat authentisch in den Wahlkampf ziehen kann", sagte Hikel dem "Tagesspiegel".

Hikel sieht geschlossene Unterstützung für SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach