Schwarz-Rot in Berlin: Diese Posten im Senat sind schon vergeben

Fest steht, welche der zehn Ressorts an die CDU gehen und welche an die Sozialdemokraten, an beide jeweils fünf. Nur wer welchen Posten bekommt, ist noch nicht offiziell. Erst soll das Mitgliedervotum der SPD und der Parteitag der CDU abgewartet werden. Über die Spitzenjobs ist in beiden Parteien aber längst gesprochen, wenn auch nicht in jedem Fall entschieden worden.

Eine Personalie steht offiziell fest: CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner (50) soll der neue Chef im Roten Rathaus werden. Franziska Giffey (44) soll das Ressort Stadtentwicklung und Bauen übernehmen. Aus Parteikreisen heißt es, Giffey habe auch Interesse am Innenressort gehabt. Inzwischen sei aber geklärt, dass Iris Spranger dieses Amt behalten soll.

Schon im Wahlkampf hat Wegner bekannt gegeben, dass die CDU das Bildungsressort für sich beansprucht und Katharina Günther-Wünsch dafür vorgeschlagen. Die frühere Bezirkspolitikerin aus Marzahn-Hellersdorf war bereits bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und fiel als scharfe Kritikerin von SPD-Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (65) auf.

Im Wahlkampf hatte Günther-Wünsch mit skeptischen Äußerungen zur generellen Beitragsfreiheit in der Berliner Bildungslandschaft für Irritationen gesorgt. Der Koalitionsvertrag hat jetzt klargestellt, dass Kitas gebührenfrei bleiben sollen und Schüler für den ÖPNV nicht bezahlen müssen.

Frühzeitig hatte Wegner außerdem bekannt gegeben, wen er sich fürs Kulturressort wünscht: Der Posten soll an den Musikmanager Joe Chialo (53) gehen. Er ist seit 2016 in der CDU und war bei der vergangenen Bundestagswahl Mitglied im achtköpfigen sogenannten Zukunftsteam des erfolglosen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet (62).