SPD will AfD verbieten: Berlin startet Vorstoß im Bundesrat

Berlin - Berlins SPD -Fraktion macht sich für ein AfD -Verbotsverfahren und eine entsprechende Bundesratsinitiative dazu stark.

Fraktionsvorsitzender Raed Saleh (48,SPD)(l.). und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, SPD) sind sich beim AfD-Verbotsverfahren einig. © Britta Pedersen/dpa

"Unser Grundgesetz ist in dieser Frage eindeutig: Schon Parteien, die nach ihren Zielen die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen, sind verfassungswidrig und damit aufzulösen und zu verbieten", sagte Fraktionsvorsitzender Raed Saleh (48) der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir werden mit dem Koalitionspartner CDU das Gespräch suchen. Das Ziel ist, dass wir einen gemeinsamen Parlamentsbeschluss verabschieden, damit die Berliner Landesregierung im Bundesrat und gemeinsam mit weiteren Landesregierungen aktiv Möglichkeiten und Mehrheiten für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens ausloten", so Saleh weiter.

Das Ziel sei, im Bundesrat zeitnah eine entsprechende Initiative zu ergreifen.

"Wir unterstützen die Haltung des Bundespräsidenten sowie des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, dass die Voraussetzungen für ein erfolgreiches AfD-Verbotsverfahren geprüft und abgewogen werden müssen", erklärte Saleh.