Tennis-Gate: Wegner muss über Telefonate beim Mega-Stromausfall auspacken

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) muss Auskunft zu seiner Kommunikation zu Beginn des tagelangen Stromausfalls im Südwesten der Hauptstadt geben. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren gegen die Senatskanzlei entschieden, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Für Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) könnte es ungemütlich werden. © Annette Riedl/dpa

Die Zeitung war vor Gericht gezogen, nachdem die Senatskanzlei ihr entsprechende Auskünfte zu den Telefonaten des CDU-Politikers verwehrt hatte. Der "Tagesspiegel" berief sich auf einen presserechtlichen Auskunftsanspruch - zum Teil mit Erfolg.

Nach der Entscheidung muss der Regierungschef darüber informieren, wie oft und wie lange er bis zum Mittag des 3. Januar im Rahmen der Krisenbewältigung mit zuständigen Stellen telefoniert hat. Die Senatskanzlei muss allerdings nicht mitteilen, mit wem Wegner konkret vom Krisenstab am Vormittag gesprochen hat. Aus Informationen dazu könnten sich "Rückschlüsse auf das jeweils anzuwendende Alarmierungsverfahren" ergeben, hieß es.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Beide Seiten können Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz einlegen, dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Am 3. Januar hatten mutmaßliche Linksextremisten einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke verübt, Folge war der bislang längste Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte.