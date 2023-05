Weltausstellung 2035: Giffey will Expo nach Berlin holen

Berlin - Die neue Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey (45, SPD ) schaut ins Jahr 2035 - dann soll es in der Hauptstadt eine Weltausstellung geben.

Hat große Pläne: Berlins neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (45, SPD) will die Expo nach Berlin holen. © Britta Pedersen/dpa

"Dass eine internationale Ausstellung wie die Expo eine große Entwicklungschance sein kann, haben andere Städte auf der Welt bereits gezeigt", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

"Wichtig ist aber, dass an ein solch großes Vorhaben nicht ohne die enge Einbindung der Stadtgesellschaft herangegangen werden kann." Es brauche einen gemeinschaftlichen Ansatz.

"Und es stellt sich immer auch die Frage: Was bleibt davon für die Stadt? Was entsteht an nachhaltiger Infrastruktur, die auch nach einer Expo sinnvoll genutzt werden kann?", erklärte Giffey.

"Das muss man gut durchdenken und auch durchrechnen", sagte Giffey. "Wir sehen am Beispiel des Messegeschäfts, dass sich solche Investitionen für die Stadt lohnen können: Ein in die Messe Berlin investierter Euro zahlt sich etwa sechsfach als Stadtrendite aus." Dadurch bekomme die Stadt insgesamt einen Schub.

"Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, dass Investitionen, die für touristische Attraktivität und wirtschaftliche Entwicklung getätigt werden, der Stadt immer etwas zurückbringen sollten", betonte die Wirtschaftssenatorin.

CDU und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, die Idee einer Expo 2035 in Berlin zu prüfen.