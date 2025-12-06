Hausbesetzer-Senioren dürfen bleiben: Stille Straße 10 in Berlin ist gerettet
Berlin - 13 Jahre lang bangten die "ältesten Hausbesetzer der Welt" um ihren Treffpunkt - nun ist die Zukunft der Begegnungsstätte Stille Straße 10 in Berlin-Pankow gesichert.
Nach jahrelanger Unsicherheit haben der Bezirk Pankow und der Förderverein Stille Straße eine Einigung über den Fortbestand der traditionsreichen Begegnungsstätte erzielt.
Beide Seiten schließen am 13. Dezember einen neuen Nutzungsvertrag, der ab Januar 2026 gilt.
Damit übernimmt der Förderverein erstmals vollständig die Trägerschaft und sichert den Weiterbetrieb in eigener Verantwortung.
Der Vertrag verlängert sich automatisch jährlich, sofern keine der Parteien kündigt.
Die feierliche Vertragsunterzeichnung findet am 13. Dezember um 12 Uhr in der Stille Straße statt. Mit dem neuen Vertrag beginnt für die Begegnungsstätte ein Kapitel echter Planungssicherheit.
