Hausbesetzer-Senioren dürfen bleiben: Stille Straße 10 in Berlin ist gerettet

Die Klubeinrichtung in der Stille Straße 10 bleibt bestehen. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Nach jahrelanger Unsicherheit haben der Bezirk Pankow und der Förderverein Stille Straße eine Einigung über den Fortbestand der traditionsreichen Begegnungsstätte erzielt.

Beide Seiten schließen am 13. Dezember einen neuen Nutzungsvertrag, der ab Januar 2026 gilt.

Damit übernimmt der Förderverein erstmals vollständig die Trägerschaft und sichert den Weiterbetrieb in eigener Verantwortung.

Der Vertrag verlängert sich automatisch jährlich, sofern keine der Parteien kündigt.