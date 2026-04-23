Wie ist die aktuelle Lage im Iran? Schah-Sohn Pahlavi gibt in Berlin Einblicke

Berlin - Reza Pahlavi (65), Sohn des gestürzten Schahs, will in Berlin über die Lage im Iran sprechen. Doch sein Besuch sorgt auch für Kritik.

Reza Pahlavi (65) spricht am Donnerstag in Berlin über die aktuelle Lage im Iran. © Gregorio Borgia/AP/dpa

Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, ist für politische Gespräche in Berlin. An diesem Donnerstag will der 60-Jährige, der im Ausland eine führende Rolle in der Opposition für sich beansprucht, um 10 Uhr in der Bundespressekonferenz über die aktuelle Lage im Iran sprechen.

Treffen mit Regierungsmitgliedern sind nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius (60) nicht geplant.

Monarchistische Gruppen sehen den Sohn des letzten Schahs von Persien als politischen Anführer der iranischen Opposition. Wie groß der Rückhalt des im US-Exil lebenden Pahlavi im Land tatsächlich ist, bleibt unklar.

Mit Beginn der Massenproteste im Iran im Januar forderte Pahlavi einen Machtwechsel und rief unter anderem die iranischen Sicherheitskräfte zum Überlaufen auf.