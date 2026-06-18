Wie geht es weiter mit Berlins Wirtschaft? Landesparlament debattiert

Berlin - Das Berliner Landesparlament beschäftigt sich am Mittwoch bei seiner vorletzten Plenarsitzung vor der Sommerpause mit der Wirtschaftslage in der Hauptstadt.

Am Mittwoch kommt das Berliner Abgeordnetenhaus wieder zusammen. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Gleich zu Beginn (ab 10 Uhr) lautet auf Antrag der CDU-Fraktion das Thema der Aktuellen Stunde "Wirtschaft und Arbeit in Berlin".

In engem Zusammenhang damit steht die Novellierung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes, die das Abgeordnetenhaus beschließen will.

Damit will die schwarz-rote Regierungskoalition die Vergabe öffentlicher Aufträge erleichtern, gleichzeitig aber auf Einhaltung der Tariftreue pochen.

Weitere Themen sind der Abschlussbericht der Enquetekommission, die sich mit den Themen Antisemitismus, Rassismus und Muslimfeindlichkeit beschäftigt hat, und die Überarbeitung des Berliner Mobilitätsgesetzes.