Streit um Görlitzer Park geht weiter: Senat akzeptiert Gerichtsentscheid nicht

Berlin - Im Streit um die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks hat die Berliner Senatsverwaltung eigenen Angaben zufolge Beschwerde gegen einen Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts (VG) eingelegt.

Die nächtliche Schließung des Görlitzer Park in Kreuzberg bleibt ein Streitthema. (Archivbild) © Andrea Rabenstein/dpa

Die Senatsumweltverwaltung akzeptiert demnach die Gerichtsentscheidung nicht, wonach die Anlage vorerst geöffnet bleiben muss.

"Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass der Zaun rund um den Görlitzer Park als ein wesentlicher Aspekt einer Gesamt-Strategie zur Bekämpfung von Kriminalität und insbesondere Drogendelikten wichtig und richtig ist", teilte die Sprecherin der Umweltsenatsverwaltung, Petra Nelken, mit.

Die Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz gegen den Beschluss des VG sei daher folgerichtig. Wann das Oberverwaltungsgericht sich mit der Sache beschäftigen wird, ist offen.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte Anfang Juni im Eilverfahren entschieden, dass der Senat die nächtliche Schließung formell rechtswidrig erlassen habe. Nicht er sei zuständig, sondern das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.