Wiederholungswahl in Berlin: Das macht die Abstimmung so besonders!

Von der Wiederholungswahl sind nur 455 von 2256 Wahlbezirken betroffen. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

BUNDESWEITE PREMIERE: Bei der Wahl handelt es sich um die erste durch das Bundesverfassungsgericht angeordnete Wahlwiederholung in der Geschichte.

Im Gegensatz zum Berliner Verfassungsgerichtshof, der wegen vieler Wahlfehler am Superwahltag 2021 eine Komplettwiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus angeordnet hatte, hielten die Karlsruher Richter ein solches Vorgehen für die Bundestagswahl nicht für nötig.

TEILWAHL: Es wird nicht überall gewählt, sondern nur in 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken.

Zwar sind alle zwölf Berliner Bundestagswahlkreise betroffen, aber in unterschiedlichem Maße: So wird in Pankow in 85 Prozent der Wahlbezirke erneut gewählt, in Berlin-Lichtenberg sind es nur 2,9 Prozent. Folge: Je nach Zuschnitt der Wahlbezirke kann es sein, dass in einer Straße Bewohner der einen Seite wählen können und Bewohner der anderen Seite nicht.

KANDIDATEN: Parteien dürfen keine neuen Kandidaten aufstellen, der Stimmzettel hat so auszusehen wie 2021. Das führt beispielsweise dazu, dass formell die ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann (59) von der AfD erneut antritt, die es 2021 nicht in den Bundestag geschafft hatte.

Sie wurde im Dezember 2022 bei einer großangelegten Razzia festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mitgliedschaft und Unterstützung einer (rechts-)terroristischen Vereinigung vor.

SPD-Kandidat Michael Müller (59) steht mit der Berufsbezeichnung Regierender Bürgermeister auf dem Stimmzettel. 2021 war er das noch, heute hat er das Amt längst nicht mehr inne.