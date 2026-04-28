Politik zum Anfassen: Kai Wegner öffnet sein Büro für Neugierige

Berlin - Wie sieht eigentlich das Amtszimmer von Kai Wegner aus? Beim Tag der offenen Tür im Roten Rathaus gibt es jetzt die seltene Chance, genau das herauszufinden.

Beim Tag der offenen Tür im Roten Rathaus sind unter anderem Talkrunden mit dem Regierenden Bürgermeister geplant. © Michael Brandt/dpa

Am 6. Juni lädt Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 18 Uhr lautet das Motto dann "Unsere Stadt. Unsere Stimme. Unsere Demokratie", wie die Senatskanzlei mitteilte.

Beim Rundgang durch das mehr als 150 Jahre alte Rote Rathaus sollen Besucher Einblicke in die Arbeit der Landesregierung erhalten. Unter anderem haben sie Gelegenheit, sich Wegners Amtszimmer und den Sitzungssaal anzusehen, in dem sich der Senat regelmäßig trifft.

Geplant sind außerdem mehrere Talkrunden unter anderem mit dem Regierenden Bürgermeister, der Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (47, SPD) und dem Finanzsenator Stefan Evers (46, CDU). Erstmals soll es auch eine Kinderpressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister geben.

Ein Höhepunkt ist der Senatskanzlei zufolge der Olympiabereich in den Arkaden des Rathaushofes. Dort können sich Gäste über die Bewerbung Berlins für die Olympischen und Paralympischen Spiele informieren. Außerdem soll es die Möglichkeit zum Essen und Trinken und ein Musikprogramm geben.