Zugausfälle zum Flughafen BER: Zwei Strecken am Abend betroffen
Von Hannan el Mikdam-Lasslop
Berlin - Fahrgäste, die zum Flughafen wollen, müssen am Montagabend genau planen - nicht alle Züge der Linien FEX und RB24 fahren. Welche Alternativen es gibt.
Wer heute Abend mit dem Zug zum Flughafen will, sollte mehr Zeit einplanen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kommt es von 21.30 Uhr bis um 5.30 Uhr am Dienstagmorgen auf den Linien FEX und RB24 zu Ausfällen. Grund dafür seien Baumaßnahmen, hieß es.
Den Angaben zufolge sind mehrere Züge auf den Strecken zwischen Berlin Hbf/Berlin-Charlottenburg und dem Flughafen BER sowie zwischen dem Flughafen BER und Blankenfelde (Teltow-Fläming)/Wünsdorf-Waldstadt betroffen.
Reisende werden gebeten, andere Verbindungen zu nutzen.
Auf der Strecke zwischen dem Flughafen und Blankenfelde (Teltow-Fläming)/Wünsdorf-Waldstadt wird es den Angaben zufolge einen Ersatzverkehr mit Bussen geben.
Titelfoto: Shireen Broszies/dpa