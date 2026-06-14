ILA Berlin geht zu Ende: War die Luft- und Raumfahrtausstellung ein Erfolg?

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Die Verteidigung spielt eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Das gibt auch der Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in diesem Jahr einen Schub.

Von Marc-Oliver von Riegen

Schönefeld - Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA Berlin) ist am Sonntag mit einem Besucherplus zu Ende gegangen.

Die ILA 2026 hat wie in den Vorjahren zahlreiche Besucher angelockt.
Die ILA 2026 hat wie in den Vorjahren zahlreiche Besucher angelockt.  © Sebastian Gollnow/dpa

Rund 110.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien zur Messe am Flughafen BER gekommen, teilten die Veranstalter mit. Vor zwei Jahren kamen 95.000 Gäste.

765 Aussteller aus 37 Nationen zeigten am BER vom 10. bis 14. Juni neue Produkte und Innovationen aus Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung, es gab Diskussionsrunden und Flugvorführungen militärischer und ziviler Art.

Nach dem Aus des französisch-deutschen Kampfflugzeug-Projekts FCAS wurde auf der ILA bekannt, dass die acht Rüstungsunternehmen Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr sowie Rohde und Schwarz für die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs bereitstehen.

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Die Ausstellung wurde auch zum Ort politischen Protestes: Pro-Palästina-Aktivisten hatten sich am 10. Juni auf die Straße geklebt und damit den Zugang zur Messe versperrt. Polizisten lösten die Männer und Frauen von der Straße.

Die Geschichte der ILA begann mit der ersten internationalen Luftschifffahrt-Ausstellung 1909 in Frankfurt am Main, dann ging es nach Berlin und zwischenzeitlich auch nach Hannover. Die ILA findet seit 1992 in Berlin-Schönefeld statt, inzwischen am Flughafen BER.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

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