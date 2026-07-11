Geisel-Drama in Berliner Rewe: Täter festgenommen, doch was war sein Motiv?

Berlin - Stundenlang hielt ein Mann in einem Rewe-Supermarkt im Berliner Ortsteil Marienfelde eine Frau als Geisel. Am Samstagmorgen beendete ein Großaufgebot der Polizei den Einsatz.

Das SEK stürmte das Gebäude und überwältigte den Geiselnehmer mit einem Taser. © Carsten Koall/dpa

Das SEK stürmte gegen 9.20 Uhr den Supermarkt und überwältigte den Mann mit einem Taser. Die Frau wurde anschließend von mehreren Beamten aus dem Markt gebracht.

Nach ersten Angaben stand die Angestellte des Geschäfts unter Schock. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus.

"Die Frau ist wahrscheinlich durch ein Martyrium gegangen", so Polizeisprecher Florian Nath. Weitere Angaben zu ihrem Zustand konnte er zunächst nicht machen. "Glücklicherweise ist hier niemand größer zu Schaden gekommen. Es gibt keine schwereren Verletzungen, die laut aktuellem Stand zu beklagen wären", ergänzte er.

Auch der mutmaßliche Geiselnehmer kam ins Krankenhaus. Er wurde nach Polizeiangaben bei dem Zugriff leicht verletzt.

Über die genauen Hintergründe der Tat und das Motiv ist noch nichts bekannt. Klar ist lediglich, dass der Mann während der Geiselnahme unterschiedliche Forderungen stellte.