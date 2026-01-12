Polizei warnt Bevölkerung: Lebensgefahr auf Eisflächen

Berlin - Viele Menschen tummeln sich beim Winterwetter auf zugefrorenen Eisflächen. Doch das Schlittern auf Wasserstraßen wie dem Landwehrkanal in Kreuzberg oder auf Seen in Brandenburg könnte böse enden. Die Polizei warnt daher eindringlich.

Auch wenn die Eisflächen stabil aussehen, kann der Schein trügen. © Polizei Berlin

Mit den in den kommenden Tagen erwarteten steigenden Temperaturen verlieren derzeit noch gefrorene Gewässer rasch ihre Tragfähigkeit, wie die Wasserpolizei am Montag mitteilte.

Besonders Tauwetter, Sonneneinstrahlung und milde Nächte würden das Eis oft unbemerkt zersetzen, hieß es weiter.

Gefährlich seien vor allem Uferbereiche, schneebedeckte Flächen und Stellen mit Strömung. Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Eisflächen zu betreten, auch wenn diese stabil erscheinen. Es bestehe Lebensgefahr.

Ein Einbruch ins Eis erfolgt meist plötzlich und nahezu lautlos. Die extreme Kälte, unkontrollierte Atemreaktionen und schnelle Erschöpfung erschweren eine Selbsthilfe aus der misslichen Lage erheblich. Zudem bringen Rettungsversuche weitere Personen in akute Gefahr.