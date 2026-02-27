Luxuswagen und Masken: Vier Angeklagte wegen Millionen-Betrug vor Gericht

Berlin - Drei Männer im Alter von 39, 41 und 58 Jahren stehen am Berliner Landgericht wegen Beteiligung an einem europaweiten Umsatzsteuer-Betrugssystem vor Gericht.

Die vier Angeklagten stehen am Berliner Landgericht unter anderem wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Gemeinsam mit einer 40-jährigen Frau, die wegen Geldwäsche angeklagt ist, sollen sie mit Geschäften rund um Luxusautos und medizinische Masken Umsatzsteuern in zweistelliger Millionenhöhe hinterzogen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem Steuerhinterziehung, Beihilfe dazu und Urkundenfälschung vor. Zwischen 2019 und 2024 soll die Bande über Strohgesellschaften in Deutschland und Polen Scheinrechnungsketten genutzt haben, um ungerechtfertigte Steuererstattungen zu beantragen.

Bereits im ersten Prozess 2024 verurteilte das Landgericht mehrere Beteiligte zu Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren und sprach von einem Steuerschaden von rund 50 Millionen Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen in Kroatien, Tschechien, Frankreich, Deutschland und Polen wurden Bankkonten sowie Immobilien, Autos und Luxusgüter im Wert von rund 5,2 Millionen Euro beschlagnahmt.