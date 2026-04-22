Quak-Alarm in Berlin: Polizei fischt flauschige Küken aus Brunnen

Berlin - Da wollte wohl jemand das sonnige Wetter nutzen! Ein tierischer Einsatz hat die Polizei am Alexanderplatz in Berlin-Mitte beschäftigt.

Noch etwas nass, aber wohlauf: die zwei geretteten Entenküken. © Berliner Polizei

"Auch wenn unsere Kolleginnen und Kollegen vor allem am Alex schon vieles gesehen haben, war die Rettung dieser zwei süßen Entenküken etwas ganz Besonderes", schrieben die Beamten am Dienstag auf Instagram in einem Posting, das mit den Worten "Ente gut, alles gut!" überschrieben wurde.

Dort posteten sie auch zwei Videos und ein Foto der Jungtiere: "Die Kleinen haben sich den Brunnen am Alexanderplatz zum Planschen ausgesucht."

Die alarmierten Polizisten griffen ein, holten die Tiere aus dem Wasser und kümmerten sich um ihren sicheren Abtransport.

Anschließend kamen die Küken in einer Transportbox in eine Tierarztpraxis, wo sie anschließend umsorgt wurden.

Von den Enteneltern fehlt nach Polizeiangaben weit und breit jede Spur.