Regen vermiest den Sommer: Dieses Berliner Hallenbad öffnet jetzt extra

Berlin - Wegen der wechselhaften Wetterlage öffnen die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) die Schwimmhalle Finckensteinallee im Ortsteil Lichterfelde vorübergehend zusätzlich für die Öffentlichkeit.

Wegen des Wetterchaoses zieht es aktuell weniger Schwimmfans in die Berliner Sommerbäder. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Das Angebot gilt vom heutigen Donnerstag (23. Juli) bis einschließlich Dienstag (28. Juli), wie die BBB auf ihrer Internetseite mitteilen.

An Werktagen steht die Schwimmhalle jeweils von 6.30 bis 14 Uhr zur Verfügung. Dabei ist die Wasserfläche nach Angaben der BBB teilweise eingeschränkt.

Am Samstag und Sonntag ist das Bad von 7.30 bis 14.00 Uhr geöffnet. Kassenschluss und letzter Einlass sind jeweils eine Stunde vor Betriebsende, der Badeschluss erfolgt 30 Minuten vor der Schließzeit.

Das Hallenbad verfügt über ein 50 mal 25 Meter großes Schwimmbecken mit einer durchgehenden Wassertiefe von zwei Metern. Einen Nichtschwimmerbereich gibt es nicht.

Mit den zusätzlichen Öffnungszeiten reagieren die Berliner Bäder-Betriebe auf das derzeit unbeständige Sommerwetter. Regen und Gewitter haben den Badespaß im Freien in den vergangenen Tagen vielerorts ins Wasser fallen lassen.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter zunächst wechselhaft. Am Donnerstag werden in Berlin und Brandenburg erneut Schauer und Gewitter erwartet. Die Temperaturen erreichen laut Deutschem Wetterdienst etwa 20 bis 22 Grad.