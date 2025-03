Rewe und Edeka offen: Hier könnt Ihr trotz Feiertag in Berlin einkaufen

Berlin - Am 8. März feiert Berlin den Frauentag. Anders als in Brandenburg ist es ein Feiertag. Doch die Küche muss nicht kalt bleiben. Während die meisten Supermärkte am heutigen Samstag in der Hauptstadt geschlossen haben, könnt Ihr in manchen Filialen von Rewe und Edeka trotzdem einkaufen.

In Berlin weisen die Rewe-Märkte bereits im Vorfeld auf den Feiertag hin. © Denis Zielke/TAG24

Schon seit über 100 Jahren demonstrieren am 8. März Frauen weltweit für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung.

Seit 2019 ist der Internationale Frauentag in der deutschen Hauptstadt ein Feiertag - und damit hat auch der Großteil der Läden geschlossen.

Entsprechend rappelvoll sind am Vortag - besonders vor einem Wochenende - die Supermärkte und Discounter. Schließlich öffnen dieses Jahr die Geschäfte erst wieder am kommenden Montag.

Wer dennoch zu spät feststellt, dass noch etwas fehlt, und am Samstag spontan noch Lebensmittel wie Essen und Trinken eingekauft werden muss, steht vor einem Problem.

Wer nicht einen der zahlreichen Spätis aufsuchen oder unnötig viel Geld bei einer Tankstelle ausgeben will, der kann zum Edeka an der Friedrichstraße, am Bahnhof Lichtenberg oder am Südkreuz gehen.

Zudem stehen noch die drei Rewe-Filialen am Flughafen, im Hauptbahnhof und im Ostbahnhof am Weltfrauentag zur Verfügung sowie der Rewe To Go am Bahnhof Warschauer Straße.

Hier sind die Öffnungszeiten im Überblick:

Rewe am Flughafen BER:

rund um die Uhr geöffnet

Rewe im Hauptbahnhof:

8 bis 22 Uhr

Rewe im Ostbahnhof:

6 bis 0 Uhr

Edeka am Südkreuz:



8 bis 22 Uhr



Rewe To Go am Bahnhof Warschauer Straße:

durchgängig geöffnet



Für den Edeka am Bahnhof Lichtenberg und an der Friedrichstraße gelten dieselben Öffnungszeiten wie in der Filiale am Südkreuz.