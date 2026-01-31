Kompromiss zwischen BVG und Verdi: Trams fahren trotz Streik – aber ohne Fahrgäste

Berlin - Trotz des Warnstreiks im Berliner Nahverkehr am Montag sollen die Straßenbahnen fahren – allerdings ohne Fahrgäste. Verdi und die BVG wollen so sicherstellen, dass der Trambetrieb nach dem Streik möglichst störungsfrei wieder aufgenommen werden kann.

Damit die Oberleitungen nicht erneut einfrieren, fahren die Straßenbahnen trotz Streik. © Christophe Gateau/dpa

Aufgrund des massiven Eisregens waren weite Teile der Straßenbahn-Oberleitungen vereist. Die BVG-Mitarbeitenden arbeiten unter Hochdruck daran, das gesamte Netz wieder eisfrei zu bekommen.



"Nahezu das gesamte Streckennetz ist mittlerweile wieder befahrbar", heißt es von der BVG.

Um zu verhindern, dass die Leitungen erneut festfrieren, sollen auch während des Warnstreiks regelmäßige Fahrten stattfinden – ohne Fahrgäste.

So können die Oberleitungen eisfrei gehalten werden, und der Trambetrieb kann nach Ende des Streiks schnell wieder aufgenommen werden.