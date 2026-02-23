S-Bahn-Chaos am Montagmorgen: Pendler kämpfen mit Ausfällen und Verspätungen

Berlin - Chaos auf Berlins Schienen am Montagmorgen: Der Berufsverkehr ist von Ausfällen zahlreicher S-Bahn-Linien betroffen.

An mehreren Berliner Bahnhöfen gibt es am Montagmorgen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie S-Bahn-Berlin auf X mitteilte, kommt es auf den Linien S1, S26 und S85 zu Verspätungen und Einschränkungen. Grund dafür ist eine defekte Weiche in Waidmannslust. Daher verkehrt die S1 nur zwischen Wannsee und Nordbahnhof im 10-Minutentakt.

Zudem gibt es ein defektes Stellwerk am Bahnhof Baumschulenweg. Auf den S-Bahn-Linien S8, S85, S9, S46 und S47 kommt es zu Verspätungen und Einschränkungen.

Doch, aufgepasst: Die S46 fährt nur zwischen Grünau und Schöneweide im 10-Minuten-Takt.