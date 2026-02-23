Demokratie in Gefahr? Berlin will jetzt ein einmaliges Gesetz durchbringen

Berlin - Als erstes Bundesland will Berlin ein Gesetz zur Förderung der Demokratie auf den Weg bringen. Aber klappt das noch vor der Sommerpause?

Ziel des Gesetzes ist es, die Demokratieförderung dauerhaft als staatliche Aufgabe zu verankern. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD) will das angekündigte Landesgesetz zur Förderung der Demokratie bis zum Sommer unter Dach und Fach bringen. Damit wäre Berlin das erste Bundesland, das diesen Schritt geht. "In Zeiten, in denen unsere Demokratie immer öfter angegriffen wird, setzt Berlin mit dem Landesdemokratiefördergesetz ein klares Zeichen", sagte die SPD-Politikerin auf dpa-Anfrage.

Bereits seit Ende Januar läuft die in solchen Fällen übliche Anhörung beteiligter Verbände. Die Vorlage für den Gesetzentwurf soll im Mai erstellt und danach im Senat eingebracht werden. Die Sozialverwaltung, die für die Themenbereiche Vielfalt und Antidiskriminierung zuständig ist, geht davon aus, dass es bei der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause am 2. Juli im Abgeordnetenhaus beschlossen wird.

Ziel des Gesetzes ist, die Förderung der Demokratie als eine dauerhafte staatliche Aufgabe festzuschreiben. Es soll die Grundlage dafür sein, die längerfristige Förderung von Trägerorganisationen zu ermöglichen, die mit Projekten in diesem Bereich aktiv sind. In der Konsequenz sollen Kürzungen aus Spargründen, die zuletzt für viel Kritik gesorgt hatten, erschwert werden.

Das geplante Gesetz gebe den Trägern und Engagierten den Rückhalt und den sicheren Rahmen, den ihre Arbeit verdiene.