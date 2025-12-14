S-Bahn-Fahrplan ändert sich: Diese Neuerungen gelten ab Sonntag

Berlin - Ab Sonntag bringt der Fahrplanwechsel neue Verbindungen und Umstellungen: Der BER ist besser angebunden, mehrere S-Bahn-Linien ändern sich - und eine wird komplett gestrichen.

Die S9 fährt weiterhin zwischen BER und Spandau, jedoch zehn Minuten später. © Christoph Soeder/dpa

Herzstück der Neuerungen ist der Flughafenexpress FEX, der Reisende künftig unter anderem in 15 Minuten vom Südkreuz zum BER bringt und tagsüber im Viertelstundentakt fährt. Dafür wird jedoch das gesamte S-Bahn-Netz angepasst.

Zum einen wird die S47 verlängert und fährt künftig zwischen Spindlersfeld und Südkreuz.

Zudem wird das Angebot der Linie S46 ausgeweitet: Montags bis freitags fahren zwischen 6 und 19 Uhr zusätzliche Züge zwischen Grünau und Hermannstraße, sodass dort ein 5/15-Minuten-Takt gilt.

Auch die S-Bahn-Linie S85 wird neu strukturiert: Künftig verkehrt sie zwischen Flughafen BER und Frohnau/Waidmannslust. Ab etwa 21 Uhr und an Wochenenden endet sie in Pankow.

Damit hat der Berliner Norden erstmals eine direkte S-Bahn-Verbindung zum Flughafen.