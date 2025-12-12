Wieder Chaos bei der S-Bahn: Ausfälle und Baustellen bis 2026

Berlin - Mehrere Linien der Berliner S-Bahn sind erneut von langfristigen Bauarbeiten und aktuellen Störungen betroffen – Pendler müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Auf der Strecke der S3 kommt es zu längerfristigen Baumaßnahmen.

Die Berliner S-Bahn startet mit umfangreichen Einschränkungen in die kommenden Monate. Besonders betroffen sind die Linien S1, S25 und S85: Seit Freitag, voraussichtlich bis 31. Dezember, entfällt in Fahrtrichtung Norden der Halt Wollankstraße.

Fahrgäste Richtung Frohnau, Oranienburg und Hennigsdorf müssen während der langen Bauphase auf benachbarte Stationen ausweichen.

Auch die S3 ist von einer massiven und besonders langwierigen Einschränkung betroffen. Die Züge halten bis Sommer 2026 stadtauswärts nicht mehr in Hirschgarten. Währenddessen stoppen die S3-Expresszüge immerhin stadteinwärts zusätzlich in Hirschgarten.

Vereinzelte Fahrten in den Tagesrandlagen bedienen den Bahnhof weiterhin, allerdings auf der gegenüberliegenden Bahnsteigseite.