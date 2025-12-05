S-Bahn-Störung in Berlin: Bauarbeiten führen zu Verkehrseinschränkungen
Berlin - Mehrere S-Bahnlinien sind wegen der Reparatur an einer Weiche in Berlin Ostbahnhof von Verspätungen und Ausfällen betroffen – Pendler brauchen Geduld.
Eine defekte Weiche am Ostbahnhof hat am Donnerstag zu spürbaren Einschränkungen im Berliner S-Bahnverkehr geführt.
Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, auf denen es zu Verspätungen und Zugausfällen kommt.
Besonders stark trifft es die S3: Sie fährt zwar zwischen Erkner und Spandau, verkehrt jedoch zwischen Ostbahnhof und Zoologischer Garten nur noch im 20-Minuten-Takt.
Auch die S5 ist eingeschränkt und pendelt ausschließlich zwischen Strausberg Nord bzw. Hoppegarten und der Warschauer Straße. Die S75 fährt nur noch zwischen Wartenberg und Lichtenberg.
Auf der S9 wurde der Verkehr geteilt: Die Züge fahren zwischen Flughafen BER und Treptower Park sowie zwischen Zoologischer Garten und Spandau.
Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen und vor der Abfahrt die aktuellen Informationen prüfen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa