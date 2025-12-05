S-Bahn-Störung in Berlin: Bauarbeiten führen zu Verkehrseinschränkungen

Berlin - Mehrere S-Bahnlinien sind wegen der Reparatur an einer Weiche in Berlin Ostbahnhof von Verspätungen und Ausfällen betroffen – Pendler brauchen Geduld.

Der S-Bahn-Verkehr ist derzeit auf vielen Strecken eingeschränkt. © Paul Zinken/dpa

Eine defekte Weiche am Ostbahnhof hat am Donnerstag zu spürbaren Einschränkungen im Berliner S-Bahnverkehr geführt.

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, auf denen es zu Verspätungen und Zugausfällen kommt.

Besonders stark trifft es die S3: Sie fährt zwar zwischen Erkner und Spandau, verkehrt jedoch zwischen Ostbahnhof und Zoologischer Garten nur noch im 20-Minuten-Takt.

Auch die S5 ist eingeschränkt und pendelt ausschließlich zwischen Strausberg Nord bzw. Hoppegarten und der Warschauer Straße. Die S75 fährt nur noch zwischen Wartenberg und Lichtenberg.