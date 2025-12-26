S-Bahnhof Warschauer Straße komplett geräumt: Was war da los?

Am frühen Nachmittag ging am beliebten S-Bahnhof in Berlin-Friedrichshain plötzlich nichts mehr: Ein Feueralarm legte den gesamten S-Bahnverkehr lahm.

Von Andreas Heimann

Berlin - Nach einem Fehlalarm am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain ist der S-Bahnverkehr wieder angelaufen.

Durch den Fehlalarm hielten die Züge nicht am S-Bahnhof Warschauer Str. (Archivbild)
Durch den Fehlalarm hielten die Züge nicht am S-Bahnhof Warschauer Str. (Archivbild)  © Fabian Sommer/dpa

Die automatische Brandmeldeanlage habe den Alarm am frühen Nachmittag ausgelöst, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf dpa-Anfrage. Daraufhin sei der Bahnhof gesperrt worden.

"Wir konnten dort aber nichts feststellen." Es habe keine Hinweise auf einen Brand gegeben. "Es war ein Fehlalarm." Der Bahnhof werde inzwischen wieder wie gewohnt genutzt.

Wie die "Berliner Morgenpost" berichtete, war der Bahnhof zwischenzeitlich komplett geräumt worden, Polizisten hatten nach dem Feueralarm die Eingänge abgesperrt.

Zahlreiche Passanten mussten vor dem Bahnhof stehen bleiben.

Den Bahnhof zu sperren, sei der übliche Weg gewesen, um auf eine solche Alarmierung zu reagieren, sagte der Sprecher.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

