S-Bahnhof Warschauer Straße komplett geräumt: Was war da los?

Berlin - Nach einem Fehlalarm am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain ist der S-Bahnverkehr wieder angelaufen.

Durch den Fehlalarm hielten die Züge nicht am S-Bahnhof Warschauer Str. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die automatische Brandmeldeanlage habe den Alarm am frühen Nachmittag ausgelöst, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf dpa-Anfrage. Daraufhin sei der Bahnhof gesperrt worden.

"Wir konnten dort aber nichts feststellen." Es habe keine Hinweise auf einen Brand gegeben. "Es war ein Fehlalarm." Der Bahnhof werde inzwischen wieder wie gewohnt genutzt.

Wie die "Berliner Morgenpost" berichtete, war der Bahnhof zwischenzeitlich komplett geräumt worden, Polizisten hatten nach dem Feueralarm die Eingänge abgesperrt.