Schöneberger Kult-Döner Rüyam zieht um

Er ist in Berlin längst eine Institution. 2012 eröffnet ist Rüyam eine der Top-Adressen in Sachen Gemüse-Döner. Nun zieht der Kult-Laden in Schöneberg um.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - In Touristenführern steht Rüyam zwar noch nicht, doch die Schlange ist teilweise schon so lang wie beim berühmten Gemüse-Döner Mustafa's Gemüse Kebab. Seit Jahren schon gilt Rüyam in Sachen Döner bzw. Gemüse-Döner als eine der Top-Adressen in Berlin.

Auf Dauer ist der Originalstandort für Rüyam zu klein. Sie ziehen um. © TAG24/Johannes Kohlstedt 2012 an der Hauptstraße in Schöneberg eröffnet, ist der Laden längst Kult. Gerade zu Stoßzeiten und bei gutem Wetter reicht die Schlange bis zum go asia Supermarkt. Wartezeiten bis zu 45 Minuten sind dann normal. Die Leute kommen dennoch - und das nicht zu knapp. Schon bald aber müssen sich die Fans der ersten Stunde umgewöhnen. Der Schöneberger Kult-Döner zieht um. Der Grund: Auf Dauer ist es trotz mehrmaliger leichter Erweiterungen zu klein. "Es wird größer und noch schöner", kündigen die Döner-Spezis an. Weit laufen müssen die Kunden allerdings nicht. Der neue Standort in der Hauptstraße 36 ist nicht einmal eine Minute Fußweg entfernt - direkt schräg gegenüber vom Originalstandort. Dort, wo jahrelang die Cocktailbar Hannibal war, werden in Zukunft Gemüse-Döner über die Theke gehen. Die Umzugsarbeiten sind schon in vollem Gang. Wann genau die Sachen gepackt werden, ist allerdings noch unklar.

Schon bald bekommt Rüyam eine neue Adresse. © TAG24/Johannes Kohlstedt