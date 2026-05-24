Schüsse auf Bäckerei in Neukölln

Berlin - Kaum ein Tag ohne Schüsse in der Hauptstadt: In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zum Sonntag auf eine Bäckerei geschossen worden

Am Donnerstag fielen in der Urbanstraße in Kreuzberg ebenfalls Schüsse. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Verletzt sei niemand worden, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurden gegen 4 Uhr mehrfach Schüsse auf die Fensterfront des Ladens am Kottbusser Damm abgefeuert.

Auf dem Park- und Haltestreifen der Straße vor dem Geschäft stellten die Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen sicher.

Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen

Sie wurde nach zahlreichen Schießereien in der Stadt am 13. November 2025 eingerichtet. Viele Taten ordnen die Ermittler dem kriminellen Milieu zu.