Schüsse auf Bäckerei in Neukölln
Berlin - Kaum ein Tag ohne Schüsse in der Hauptstadt: In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zum Sonntag auf eine Bäckerei geschossen worden
Verletzt sei niemand worden, teilte die Polizei mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurden gegen 4 Uhr mehrfach Schüsse auf die Fensterfront des Ladens am Kottbusser Damm abgefeuert.
Auf dem Park- und Haltestreifen der Straße vor dem Geschäft stellten die Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen sicher.
Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen
Sie wurde nach zahlreichen Schießereien in der Stadt am 13. November 2025 eingerichtet. Viele Taten ordnen die Ermittler dem kriminellen Milieu zu.
Erst am vergangenen Freitag ist ein Mann in der Naunynstraße in Berlin-Kreuzberg geschossen worden. Tags zuvor feuerten in der Urbanstraße Täter von einem Motorroller aus mehrfach auf ein fahrendes Auto.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa