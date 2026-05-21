Szenen wie aus einem Mafiafilm! Schüsse auf Auto in Kreuzberg – Spur führt zum Remmo-Clan

Berlin - Mitten am Tag fallen plötzlich Schüsse in Berlin -Kreuzberg! In der Urbanstraße feuerten am Donnerstag ein oder mehrere Täter von einem Motorroller aus mehrfach auf ein fahrendes Auto.

Die Urbanstraße ist nach der Schießerei gesperrt. © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei wurde der Wagen gegen 12.30 Uhr attackiert. Kurz nach den Schüssen stoppten alarmierte Beamte das Auto mit mehreren Einschusslöchern in der Nähe des Tatorts. Der oder die Täter rasten auf dem Roller davon und konnten zunächst entkommen.

Die Insassen des beschossenen Autos wurden von der Polizei überprüft und vorläufig festgehalten. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar.

Die Urbanstraße nahe dem Hermannplatz wurde weiträumig abgesperrt, auch Busse mussten umgeleitet werden.