Szenen wie aus einem Mafiafilm! Schüsse auf Auto in Kreuzberg – Spur führt zum Remmo-Clan

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In der Urbanstraße feuerten am Donnerstag ein oder mehrere Täter von einem Motorroller aus mehrfach auf ein fahrendes Auto.

Von Andreas Rabenstein, Marlen Rothenburg

Berlin - Mitten am Tag fallen plötzlich Schüsse in Berlin-Kreuzberg! In der Urbanstraße feuerten am Donnerstag ein oder mehrere Täter von einem Motorroller aus mehrfach auf ein fahrendes Auto.

Die Urbanstraße ist nach der Schießerei gesperrt.
Die Urbanstraße ist nach der Schießerei gesperrt.  © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei wurde der Wagen gegen 12.30 Uhr attackiert. Kurz nach den Schüssen stoppten alarmierte Beamte das Auto mit mehreren Einschusslöchern in der Nähe des Tatorts. Der oder die Täter rasten auf dem Roller davon und konnten zunächst entkommen.

Die Insassen des beschossenen Autos wurden von der Polizei überprüft und vorläufig festgehalten. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar.

Die Urbanstraße nahe dem Hermannplatz wurde weiträumig abgesperrt, auch Busse mussten umgeleitet werden.

Beamte der Polizei Berlin sichern Spuren am Einsatzort.
Beamte der Polizei Berlin sichern Spuren am Einsatzort.  © Jens Kalaene/dpa

Nach Informationen der B.Z. soll es sich bei den Insassen des beschossenen Fahrzeugs um Mitglieder des berüchtigten Remmo-Clans handeln. Die Hintergründe der Schüsse sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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