Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Berlin-Gesundbrunnen

Berlin - In Berlin-Gesundbrunnen sind Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus abgefeuert worden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hörte eine Anwohnerin in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr mehrere Knallgeräusche in der Grüntaler Straße.

Die 47-Jährige rief aber erst gegen 13.30 Uhr die Polizei, nachdem sie ein Einschussloch in der Fensterscheibe ihres Wohnzimmers entdeckt hatte.

Zum Zeitpunkt der Schüsse hielt sich niemand in dem Zimmer auf.