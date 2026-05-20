Tempelhofer Feld doch bebauen? So sehen es die Berliner

Berlin - Eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner befürwortet einer repräsentativen Umfrage zufolge die Randbebauung des Tempelhofer Felds.

Um das Tempelhofer Feld entbrennen immer wieder Diskussionen. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Auf die Frage "Wie stehen Sie zu einer maßvollen Bebauung am Rand des Tempelhofer Felds zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum, wenn die zentrale Freifläche erhalten bliebe?" antworteten 59 Prozent: "befürworte ich (eher)".

Mit 25 Prozent sagten deutlich weniger: "lehne ich (eher) ab". Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin mit, die die Umfrage in Auftrag gegeben hatte.

Ein Großteil der Befragten sieht erhebliche Probleme für Menschen auf Wohnungssuche: Auf die Frage "Wie schätzen Sie die aktuelle Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein?" antworteten 64 Prozent mit "sehr angespannt" und 17 Prozent mit "eher angespannt" - zusammen 81 Prozent.

Dagegen antworteten nur jeweils 3 Prozent mit "sehr entspannt" oder "eher entspannt".

"Die Berlinerinnen und Berliner sind bei der Frage der Randbebauung des Tempelhofer Feldes weiter als Teile der Politik. Ja, es gab einen Volksentscheid. Aber seither hat sich die Welt verändert", kommentierte der Präsident der IHK Berlin, Sebastian Stietzel, die Daten. "Günstigen Wohnraum gibt es nur, wenn mehr gebaut wird."