Sie wollte rauchen und kehrte nicht zurück: Frau von Baum erschlagen?

Berlin - Tragischer Unfall? Die Polizei hat in der Nacht zum Montag eine Frau im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tod der Frau aufgenommen, obwohl zunächst keine Anzeichen für ein Verbrechen vorgelegen haben. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Es gebe Anzeichen dafür, dass sie im Ortsteil Rahnsdorf von einem Baum erschlagen wurde, teilte der Sprecher am Morgen mit.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau ihr Haus im Abendseglersteig gegen Mitternacht verlassen haben, um eine Zigarette am nahe gelegenen Dämeritzsee zu rauchen. Als sie nicht wiederkam, meldeten ihre Angehörige sie als vermisst.

Beim Absuchen der Gegend stieß die Polizei am Seeufer in der Nacht auf den Leichnam der Frau. Demnach sei sie in einer Position gefunden worden, die darauf hindeutet, dass sie von einem Baum erschlagen wurde.