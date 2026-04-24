Spektakuläre Lichtshow: Hunderte Drohnen zaubern Bilder in den Berliner Nachthimmel

Ein Streichquartett spielt zu der Lichtshow klassische Musik. © Jens Kalaene/dpa

In den Gärten der Welt ist in den nächsten beiden Tagen noch eine besondere Leuchtshow zu sehen. Begleitet von klassischer Musik werden mit den schwebenden Drohnen Bilder gemalt.

Für Samstag gebe es noch Resttickets, sagte eine Sprecherin des Veranstalters am Donnerstagabend.

Ein Streichquartett soll zum Beispiel Werke von Antonio Vivaldi, Claude Debussy oder Peter Tschaikowsky spielen.

Im Herbst ist eine Drohnenshow zum Thema Harry Potter geplant.