Spektakuläre Lichtshow: Hunderte Drohnen zaubern Bilder in den Berliner Nachthimmel
Von Julia Kilian
Berlin - Hunderte Drohnen tanzen im Berliner Nachthimmel.
In den Gärten der Welt ist in den nächsten beiden Tagen noch eine besondere Leuchtshow zu sehen. Begleitet von klassischer Musik werden mit den schwebenden Drohnen Bilder gemalt.
Für Samstag gebe es noch Resttickets, sagte eine Sprecherin des Veranstalters am Donnerstagabend.
Ein Streichquartett soll zum Beispiel Werke von Antonio Vivaldi, Claude Debussy oder Peter Tschaikowsky spielen.
Im Herbst ist eine Drohnenshow zum Thema Harry Potter geplant.
Drohnen werden inzwischen öfter eingesetzt, etwa bei Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. Sehen konnte man sie im vergangenen Jahr auch bei einem Konzert der Band Tokio Hotel in der Berliner Parkbühne Wuhlheide.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa