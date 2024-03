Bei einem Aufstieg in die 3. Liga: Wird das BFC-Stadion rechtzeitig modernisiert?

Berlin - Sportlich steht der BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost gut da. Die Ost-Berliner haben gegenüber Spitzenreiter Greifswald einen Nachholer in der Hinterhand, könnten bei einem Sieg die Tabellenspitze einnehmen. Aber wie geht es bei einem möglichen Aufstieg in der 3. Liga mit dem Stadion weiter?