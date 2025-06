Millionen-Deal in Berlin! Influencer-Klub kauft Regionalligisten Vereinsgelände ab

Berlin - Es war eines der bestgehüteten Geheimnisse: Influencer-Klub Delay Sports hat ein Vereinsgelände in Berlin erworben , nur wo? TAG24 weiß, um welche Fläche es sich handelt.

Alles in Kürze

Elias "Eli" Nerlich (27) verbrachte zuletzt viel Zeit beim Notar, um seinen Traum zu verwirklichen. © Screenshot Instagram.com/eliasn97 (23.05.2025; 30.05.2025)

"Hier wird jetzt vll der wichtigste Notartermin meiner Karriere passieren", teilte Elias "Eli" Nerlich (27) seinen Fans am 23. Mai mit. Nach der zweiten Sitzung eine Woche später zeichnet sich ab:

Der Kauf eines eigenen Geländes ist so gut wie in trockenen Tüchern!

TAG24 kennt das Objekt der Begierde: Es handelt sich um ein riesiges Grundstück am Wildspitzweg (Ortsteil Mariendorf).

Auf eine Anfrage von uns wollte sich Delay Sports nicht äußern, stattdessen kündigte Eli auf Instagram am Montag an, das neue Gelände per Video präsentieren zu wollen.



Pikant: Der Boden gehört bis dato Regionalliga-Klub Viktoria Berlin, die sich als dritte Kraft hinter Hertha und Union in der Hauptstadt etablieren wollten. Allerdings stiegen die Lichterfelder am Sonntag aus der 4. Liga ab und sind künftig nur noch im Amateurfußball vertreten.