BFC Dynamo lotst Ex-Zwickauer ins Sportforum: Echte Hilfe im Abstiegskampf?

Berlin - Der BFC Dynamo hat sich für die Rückrunde der Regionalliga Nordost mit Lloyd-Addo Kuffour (23) verstärkt.

Mit Lloyd-Addo Kuffour (23) wechselt ein Ex-Zwickauer zum BFC Dynamo. © Imago / Jan Huebner

Der Neuzugang vom SKU Amstetten aus Österreich soll beim ehemaligen DDR-Rekordmeister für neue Impulse auf der linken Außenbahn sorgen. Er kann sowohl als Außenverteidiger als auch auf dem offensiven Flügel agieren, wie sein neuer Klub auf der vereinseigenen Website verkündete.

Obwohl er mit 23 Jahren noch relativ jung ist, hat Kuffour schon einiges erlebt. Als absoluter Jungspund kickte er zum Beispiel mit der U19 von Borussia Dortmund in der UEFA Youth League. Kam allerdings bei drei Einsätzen nur auf 55 Spielminuten.

Über Stationen beim FSV Optik Rathenow, dem TSV Steinbach und Rot Weiss Ahlen landete er auch beim FSV Zwickau. Vor allem dort konnte er mit 53 Partien schon jede Menge Erfahrung in der Regionalliga Nordost sammeln. Für die Schwäne traf er selbst zwar nur einmal, legte aber immerhin zehn Treffer für seine Kollegen vor.

Nach TAG24-Informationen läuft sein neuer Vertrag bei den Weinrot-Weißen bis zum Saisonende.

Aus Dynamo-Sicht bleibt zu hoffen, dass der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler (einmal U15, zweimal U16) sofort zündet. In Hohenschönhausen dürfte schließlich niemand mit dem aktuellen 15. Tabellenplatz zufrieden sein.