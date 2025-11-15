Nicht provozieren lassen! Brandenburger Verein droht Pokal-Ausschluss
Potsdam-Babelsberg - Dieses Urteil hat sich gewaschen! Vor gut einem Jahr wurde der Pokalerfolg von Energie Cottbus beim SV Babelsberg (3:2) von einer Handgreiflichkeit eines Heimfans gegen eine Cottbuser Spielerfrau überschattet. Am Samstagnachmittag spielen die Gastgeber im erneuten Pokalduell (13 Uhr/RBB Livestream) auf Bewährung.
So lautet das Befinden des Sportgerichtes des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB).
Ein Fan auf der Sitzplatztribüne der Gastgeber hatte die Frau des heutigen Ex-Energie-Profis Niko Bretschneider (26) geschlagen, der Aktion waren Provokationen der Cottbuser Spieler vorausgegangen.
Der Vorfall ging durch die Medien, sorgte für einen großen Aufschrei und ein drakonisches Urteil. Bis Sommer 2027 steht der Regionalligist in sämtlichen Wettbewerben unter Beobachtung, darf sich keine weitere Grenzüberschreitung erlauben.
Anderenfalls droht der Ausschluss aus dem Landespokal Brandenburg für eine Spielzeit. Hinzu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 34.040 Euro.
Babelsberg ist gegen das Urteil vor das Landesgericht gezogen und muss seine Fans in Zaum halten. Erst recht, weil die Cottbuser und Potsdamer im Brandenburger Fußball seit Jahren eine Fehde führen.
Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus: Ein Duell mit Vorgeschichte
Speziell bei den Duellen im Karl-Liebknecht-Stadion rumpelte es in den Vorjahren regelmäßig - auf Babelsberger Block wie auf Cottbuser Seite.
Vor allem politisch sind sich Teile der Fanlager spinnefeind.
Für die Filmstädter gilt deshalb am Samstagnachmittag: Nicht von der Lausitz provozieren lassen!
Ein bis dato nie da gewesener Pokalausschluss käme einem Imageschaden gleich, zumal sich Babelsberg wie nur wenige Vereine sich zu sozialen Themen bekennt.
Auch Cottbus darf sich keine Fehltritte wie in der Vergangenheit leisten - unter der neuen Vereinsführung hat der Drittligist einen Imagewandel beschritten.
Zudem kämpft der FCE als erfolgreichster Fußballverein nach wie vor um Fördermittel und Unterstützung des Landes Brandenburg in der eigenen Stadionfrage.
Vorfälle am Samstag oder ein Pokal-Aus im Viertelfinale wären für dieses Unterfangen kontraproduktiv.
Titelfoto: privat