Nicht provozieren lassen! Brandenburger Verein droht Pokal-Ausschluss

Potsdam-Babelsberg - Dieses Urteil hat sich gewaschen! Vor gut einem Jahr wurde der Pokalerfolg von Energie Cottbus beim SV Babelsberg (3:2) von einer Handgreiflichkeit eines Heimfans gegen eine Cottbuser Spielerfrau überschattet. Am Samstagnachmittag spielen die Gastgeber im erneuten Pokalduell (13 Uhr/RBB Livestream) auf Bewährung.

Ein Bild von dem letzten Brisanz-Duell im September 2024: Babelsberg-Fans zünden Rauchtöpfe und Pyro, später fliegen Raketen in den Cottbus-Block. © privat

So lautet das Befinden des Sportgerichtes des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB).

Ein Fan auf der Sitzplatztribüne der Gastgeber hatte die Frau des heutigen Ex-Energie-Profis Niko Bretschneider (26) geschlagen, der Aktion waren Provokationen der Cottbuser Spieler vorausgegangen.

Der Vorfall ging durch die Medien, sorgte für einen großen Aufschrei und ein drakonisches Urteil. Bis Sommer 2027 steht der Regionalligist in sämtlichen Wettbewerben unter Beobachtung, darf sich keine weitere Grenzüberschreitung erlauben.

Anderenfalls droht der Ausschluss aus dem Landespokal Brandenburg für eine Spielzeit. Hinzu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 34.040 Euro.

Babelsberg ist gegen das Urteil vor das Landesgericht gezogen und muss seine Fans in Zaum halten. Erst recht, weil die Cottbuser und Potsdamer im Brandenburger Fußball seit Jahren eine Fehde führen.