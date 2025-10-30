Lauter Knall bei diesem Regionalliga-Absteiger: Drei Spieler fristlos gekündigt!

Berlin - Nächster Knall bei Viktoria Berlin : Der Regionalliga -Absteiger hat drei Spielern fristlos gekündigt, die wegen ausstehenden Gehältern vor dem Arbeitsgericht klagen.

Das Bild trügt: Das Team von Viktoria Berlin ist längst keine Einheit mehr. Unter anderem wurde Anton Kanther (Nr. 23) fristlos gekündigt. © IMAGO / Matthias Koch

Dabei handelt es sich nach TAG24-Informationen bei zwei von ihnen um Anton Kanther (25) und Jerome Scholz (20). Die beiden Regionalliga-erfahrenen Akteure waren bereits am Sonntag beim 3:10-Debakel gegen Tasmania Berlin nicht mehr Teil des Viktoria-Kaders.

Nach Auskunft von Rechtsanwalt Steffen Golle, mit dem TAG24 telefonierte, sind die drei Akteure explizit vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt. Damit ist endgültig klar: Das Tischtuch ist zerschnitten!

Laut Golle, der zugleich der Vater von Kanther ist, erfolgten die Kündigungen allesamt ohne eine Begründung. Der Rechtsanwalt habe umgehend für seine Mandanten Kündigungsschutzklagen eingereicht.

Die drei Spieler werden kein Spiel mehr für die Himmelblauen bestreiten und voraussichtlich in der Wintertransferperiode einen Vereinswechsel anstreben.



Sie dürften nicht die einzigen Akteure bleiben. Bei Viktoria herrscht seit endloser Zeit Chaos. Kurz auf den Regionalliga-Abstieg Anfang Juni folgte ein vorläufiges Insolvenzverfahren, das Anfang August jedoch eingestellt wurde.