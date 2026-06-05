Comeback nach Rücktritt: Tennis-Mega-Star kommt nach Berlin

Berlin - Serena Williams (44) wird bei ihrem Comeback auch bei den Berlin Tennis Open Station machen.

Serena Williams (44), eine absolute Tennis-Ikone, kommt auch nach Berlin. © Charles Krupa/AP/dpa

Vier Jahre nach ihrem Rücktritt tritt die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin bei dem WTA-Turnier im Doppel an, wie der Veranstalter mitteilte. Die Zusage hatte sich bereits vor einigen Tagen angedeutet.

"Jedes Turnier, das ich derzeit in meinen Kalender aufnehme, ist etwas Besonderes, und Berlin bildet da keine Ausnahme", wird die 44-jährige Amerikanerin zitiert. "Ich freue mich darauf, vor den deutschen Fans anzutreten und meinen Schwung während der Rasensaison weiter auszubauen."

Partnerin und Termin des ersten Spiels während der Woche in Berlin vom 13. bis zum 21. Juni werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Es ist die vielleicht einmalige Chance, Serena Williams noch einmal in Berlin auf dem Platz zu sehen", sagte der Berliner Turnierdirektor Markus Zoecke.

Neben dem Auftritt von Williams hat das Turnier des LTTC Rot-Weiß auch im Einzel fast die gesamte Weltelite am Start. Neun der aktuell zehn besten Spielerinnen der Welt werden erwartet, darunter die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka (28) aus Belarus.