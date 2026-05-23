Elfer-Drama und Platzverweis: Mattuschka-Klub holt Pokal gegen Dynamo
Von David Langenbein
Berlin - Angreifer Jonas Nietfeld hat der VSG Altglienicke in Unterzahl gegen Titelverteidiger BFC Dynamo den Berliner Landespokal gesichert.
Im Mommsenstadion gewann der Klub aus Treptow-Köpenick am Tag der Amateure nach Verlängerung verdient mit 2:1 (1:1, 1:1). Für den Sechsten der abgelaufenen Saison der Regionalliga Nordost ist es der zweite Pokalsieg nach 2020.
Vor 7639 Fans schoss Ivan Knezevic (8. Minute) den BFC in Führung, Sydney Mohamed Sylla glich kurz vor der Pause aus (45.+2). Altglienickes Mehmet Ibrahimi sah in der 88. Minute die Gelb-Rote-Karte, doch in der Verlängerung brachte Nietfeld (103.) den Sieg.
Die VSG, bei der Ex-Profi Torsten Mattuschka als sportlicher Leiter fungiert, darf damit in der kommenden Spielzeit in ersten Runde des DFB-Pokals antreten und auf ein attraktives Los hoffen. Dazu winkt eine Prämie vom DFB, im vergangenen Jahr waren es rund 211.000 Euro.
In der Liga waren Hin- und Rückspiel zwischen beiden Mannschaften unentschieden ausgegangen. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen waren die BFC-Fans in der Überzahl.
Beim Führungstreffer für Dynamo profitierte Knezevic nach einem Konter auf schwierigem Geläuf von einem Abpraller in der Abwehr und schoss ein.
Dynamo-Kapitän Rufat Dadashov wird extra für Elfmeter eingewechselt und verschießt
Die VSG erspielte sich die deutlich besseren Chancen, blieb aber lange zu unpräzise. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer nach einer Ecke zählte wegen Abseits nicht - eine zumindest zweifelhafte Entscheidung. In der Nachspielzeit stellte Sylla mit einem wuchtigen Schuss auf 1:1.
Kurz nach dem Wechsel wurde es kurios: Leandro Putaro hatte den Ball für den Elfmeter für den BFC schon in der Hand, wurde dann aber von Trainer Sven Körner noch vor der Ausführung ausgewechselt.
Rufat Dadashov kam hinein und scheiterte mit einem mauen Schuss an VSG-Keeper Luis Maria Zwick (51.). Nach dem Platzverweis übernahm der BFC die Kontrolle, konnte aber kaum Gefahr erzeugen.
Nietfeld köpfte Altglienicke nach einem Konter ins Glück - unter riesigem Jubel von Mattuschka auf der Tribüne.
Nach dem Spiel versuchten BFC-Anhänger einen Platzsturm. Die Polizei war jedoch zügig vor Ort, die Fans kehrten in ihren Block zurück.
Titelfoto: Matthias Koch/dpa (Bildmontage)