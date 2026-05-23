Elfer-Drama und Platzverweis: Mattuschka-Klub holt Pokal gegen Dynamo

Berlin - Angreifer Jonas Nietfeld hat der VSG Altglienicke in Unterzahl gegen Titelverteidiger BFC Dynamo den Berliner Landespokal gesichert.

Jonas Nietfeld (32) jubelt in der Verlängerung über seinen Siegtreffer für die VSG Altglienicke. © Matthias Koch/dpa

Im Mommsenstadion gewann der Klub aus Treptow-Köpenick am Tag der Amateure nach Verlängerung verdient mit 2:1 (1:1, 1:1). Für den Sechsten der abgelaufenen Saison der Regionalliga Nordost ist es der zweite Pokalsieg nach 2020.

Vor 7639 Fans schoss Ivan Knezevic (8. Minute) den BFC in Führung, Sydney Mohamed Sylla glich kurz vor der Pause aus (45.+2). Altglienickes Mehmet Ibrahimi sah in der 88. Minute die Gelb-Rote-Karte, doch in der Verlängerung brachte Nietfeld (103.) den Sieg.

Die VSG, bei der Ex-Profi Torsten Mattuschka als sportlicher Leiter fungiert, darf damit in der kommenden Spielzeit in ersten Runde des DFB-Pokals antreten und auf ein attraktives Los hoffen. Dazu winkt eine Prämie vom DFB, im vergangenen Jahr waren es rund 211.000 Euro.

In der Liga waren Hin- und Rückspiel zwischen beiden Mannschaften unentschieden ausgegangen. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen waren die BFC-Fans in der Überzahl.

Beim Führungstreffer für Dynamo profitierte Knezevic nach einem Konter auf schwierigem Geläuf von einem Abpraller in der Abwehr und schoss ein.