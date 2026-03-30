Staatsbesuch hält Berlin auf Trab: Hier herrscht Versammlungsverbot

Berlin - Der Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa (43) in Berlin könnte für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Montag zur Geduldsprobe werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD, r.) empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa (43). © Kay Nietfeld/dpa

Die Polizei wappnet sich für einen Großeinsatz mit abgesperrten Straßen, weiträumigen Umleitungen und strikten Versammlungsverboten.

Mehrere zum Teil größere Kundgebungen für und gegen das syrische Staatsoberhaupt mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind der Polizei zufolge angemeldet. Am Vormittag kommen Regierungsgegner am Großen Stern und später am Brandenburger Tor zusammen. Unterstützerinnen und Unterstützer von Al-Sharaa treffen sich am Berliner Hauptbahnhof. 3000 Menschen werden dort erwartet.

Wie schon am Sonntag gibt es an mehreren Orten in der Hauptstadt ein Versammlungsverbot: Vor dem Schloss Bellevue, dem Bundeskanzleramt und dem Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz, wo al-Sharaa übernachtet, sind Kundgebungen zwischen 11 und 16 Uhr untersagt, wie die Polizei mitteilte.

Der 43-Jährige trifft am Montag unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).