Stein-Attacke während Feuerwehreinsatz: Ein Beamter verletzt

Berlin - Während die Feuerwehr in Berlin-Friedrichshain einen Brand an einem Laternenmast löscht und von der Polizei abgesichert wird, eskaliert die Lage: Unbekannte werfen Steine auf einen Streifenwagen - ein Beamter wird dabei verletzt.

Ein Polizist wurde durch Steinwürfe von bislang Unbekannten verletzt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Polizei wollte der Beamte am frühen Samstagmorgen gegen 0.50 Uhr gemeinsam mit Kollegen die Löscharbeiten der Feuerwehr an einem Laternenmast in der Rigaer Straße absichern.

Während die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt war, prallten plötzlich mehrere Steine gegen den Streifenwagen. Dabei zerbrach die Frontscheibe und der Polizist wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt.

Wegen des Angriffs musste die Feuerwehr ihre Löscharbeiten unterbrechen und sich in Sicherheit bringen. Anschließend wurde der Bereich unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Kräften einer Einsatzhundertschaft gesichert.

Erst im Anschluss konnte die Feuerwehr den Brand endgültig löschen. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und musste seinen Dienst vorzeitig beenden.