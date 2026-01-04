Steinmeier muss raus – doch Baustart in Schloss Bellevue noch völlig unklar!

Berlin - Wenige Monate vor dem geplanten Beginn der umfangreichen Sanierungsarbeiten am Berliner Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) stehen weder die Kosten noch der Zeitplan dafür fest.

Die Sanierung betrifft das Schloss Bellevue und den Verwaltungsbau daneben. © Alicia Windzio/dpa

Das geht aus der schriftlichen Antwort der zuständigen Bundesbehörde auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor. "Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ermittelt derzeit den Zeit- und Kostenrahmen der Baumaßnahmen", heißt es darin.

Wann dieser Zeit- und Kostenrahmen feststeht, lässt sich nach Angaben einer Sprecherin noch nicht sagen. Beides sei in Arbeit.

Saniert werden muss sowohl das denkmalgeschützte Schloss Bellevue als auch der moderne Verwaltungsbau daneben, das Bundespräsidialamt. Dafür müssen zusammen mit Steinmeier auch die rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im März ausziehen.

Sie werden für die kommenden Jahre in einem gerade in der Nähe von Kanzleramt und Hauptbahnhof errichteten Ausweichquartier untergebracht. Kosten des Baus: 205 Millionen Euro. Später sollen dort Bundesbehörden einziehen.