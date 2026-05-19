Streit in Hellersdorf endet tödlich: Mordkommission ermittelt
Berlin - Ein 43-Jähriger ist in Berlin-Hellersdorf bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden.
Einsatzkräfte seien Dienstag gegen 14.50 Uhr wegen gemeldeter Streitigkeiten in eine Wohnung alarmiert worden, teilte die Polizei auf X mit.
Dort trafen sie demnach auf einen schwer verletzten 43-Jährigen. Die Beamten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, doch für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Er sei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, hieß es.
Vor Ort nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Mit dem 51-Jährigen soll der Verstorbene zuvor in Streit geraten sein.
Wie genau der Mann zu Tode kam, ließ die Behörde unter Verweis auf laufende Ermittlungen offen. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der mutmaßlichen Gewalttat.
Titelfoto: Polizei Berlin