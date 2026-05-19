Streit in Hellersdorf endet tödlich: Mordkommission ermittelt

Berlin - Ein 43-Jähriger ist in Berlin-Hellersdorf bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden.

Die Polizei wurde nach Berin-Hellersdorf gerufen. © Polizei Berlin

Einsatzkräfte seien Dienstag gegen 14.50 Uhr wegen gemeldeter Streitigkeiten in eine Wohnung alarmiert worden, teilte die Polizei auf X mit.

Dort trafen sie demnach auf einen schwer verletzten 43-Jährigen. Die Beamten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, doch für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Er sei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, hieß es.

Vor Ort nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Mit dem 51-Jährigen soll der Verstorbene zuvor in Streit geraten sein.