Stromausfall in Berlin: 7000 Haushalte wieder am Netz!

Berlin - Rund 7000 vom Stromausfall betroffene Haushalte in Berlin werden seit den frühen Morgenstunden wieder mit Elektrizität versorgt.

Der Stromausfall dauert seit Samstagfrüh an. © Carsten Koall/dpa

"Bis zum 4. Januar 3.23 Uhr konnten wir in mehreren Stufen rund 7.000 Haushalte und 150 Gewerbe insbesondere im Bereich Lichterfelde wieder versorgen", teilte Stromnetz Berlin mit.

Damit sind noch rund 38.000 Haushalte und mehr als 2000 Gewerbekunden nicht wieder am Netz. Stromnetz Berlin geht weiterhin davon aus, dass erst am Donnerstagnachmittag wieder alle betroffenen Haushalte mit Strom versorgt werden können.

Der Stromausfall dauert seit Samstagfrüh an. Am Samstag hieß es, dass 10.000 Haushalte in Lichterfelde im Laufe des Tages wieder mit Elektrizität zu Hause rechnen könnten - das hatte zunächst offenbar nicht geklappt.

Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Dem für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz lag ein Bekennerschreiben vor, das nach offiziellen Angaben auf Echtheit geprüft wurde.