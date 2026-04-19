Stromausfall in Nikolassee: Haushalte wieder am Netz

Berlin - Rund drei Monate nach einem längeren Stromausfall im Berliner Südwesten war Samstagabend in einem Teil des Gebiets erneut der Strom weg.

Erst vor wenigen Monaten hatte es einen großen Stromausfall in Deutschlands Hauptstadt gegeben. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Der Strom war gegen 22 Uhr ausgefallen. Rund eine Stunde später waren die ersten betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen, teilte der Netzbetreiber auf X mit.

Zur Ursache des Ausfalls liegen bislang keine Angaben vor.

Im Ortsteil Nikolassee waren nach Angaben der Stromnetz Berlin GmbH 1.314 Haushalte betroffen.

Demnach blieben unter anderem in den Straßen Kirchweg, Schopenhauerstraße, Von-Kuck-Straße, Waldrebensteig und Wasgenstraße die Lichter aus.