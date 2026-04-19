Stromausfall in Nikolassee: Haushalte wieder am Netz
Von Marion van der Kraats, Jonas Reihl
Berlin - Rund drei Monate nach einem längeren Stromausfall im Berliner Südwesten war Samstagabend in einem Teil des Gebiets erneut der Strom weg.
Der Strom war gegen 22 Uhr ausgefallen. Rund eine Stunde später waren die ersten betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen, teilte der Netzbetreiber auf X mit.
Zur Ursache des Ausfalls liegen bislang keine Angaben vor.
Im Ortsteil Nikolassee waren nach Angaben der Stromnetz Berlin GmbH 1.314 Haushalte betroffen.
Demnach blieben unter anderem in den Straßen Kirchweg, Schopenhauerstraße, Von-Kuck-Straße, Waldrebensteig und Wasgenstraße die Lichter aus.
Der Vorfall erinnert an den tagelangen Blackout Anfang Januar, als im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke – der Linksextremisten zugeschrieben wurde – der Strom ausfiel.
Erstmeldung am 18. April, 22.52 Uhr, Update am 19. April, 8.19 Uhr
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa