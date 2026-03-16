Stürmischer Start, doch der Frühling naht in Berlin und Brandenburg

Berlin - Das Wetter in Berlin und Brandenburg startet wechselhaft in die neue Woche.

Schon jetzt kündigen Schneeglöckchen den Frühling an. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Montag gibt es viele Wolken, Schauer und vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel, dazu stürmische Böen.

Die Temperaturen erreichen 8 bis 11 Grad, in der Nacht zu Dienstag sinken sie auf 0 bis minus 2 Grad, örtlich kann es glatt werden.

Ab Dienstag zeigt sich das Wetter freundlicher: Es wird überwiegend sonnig und trocken, die Tageshöchstwerte steigen auf 12 bis 14 Grad, nachts kühlt es auf 0 bis minus 3 Grad ab.

Am Mittwoch kommt richtiges Frühlingsgefühl auf: Sonnig und 15 bis 17 Grad, auch der Donnerstag startet freundlich mit 13 bis 16 Grad, ab dem Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf und am Abend kann es im Norden regnen.