Sturzgefahr durch Glätte: Knochenbrüche bringen Berlins Kliniken ans Limit

Berlin - Auf den spiegelglatten Straßen und Fußwegen sind in Berlin zahlreiche Menschen gestürzt und haben sich etwas gebrochen. Die Folge: Überfüllte Notaufnahmen.

Die Notaufnahmen stoßen wegen der glättebedingten Knochbrüche derzeit an ihre Kapazitätsgrenze. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau, im Evangelischen Krankenhaus Hubertus, in der Evangelischen Elisabeth Klinik und im Martin Luther Krankenhaus laufen die Notaufnahmen derzeit über – das teilte die Johannesstift Diakonie mit.

Die häufigsten Diagnosen sind demnach Knochenbrüche, verursacht durch Stürze auf glatten Straßen und Bürgersteigen.

Nicht nur die Notaufnahmen sind überlastet, auch OP-Säle und Intensivstationen stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Den Angaben zufolge stehen die vier Kliniken kurz vor einer kritischen Auslastung.

Durch die Vielzahl an Patienten kommt es zu deutlich längeren Wartezeiten.