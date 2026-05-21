Nanu, warum ist denn der Mauerbrunnen in Berlin plötzlich grün?

Berlin - Auch in Berlin hat die Initiative "Extinction Rebellion" aus Protest gegen die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung das Wasser eines Brunnens grün gefärbt.

Das Grün passt zumindest farblich zu den Bäumen. © Christophe Gateau/dpa

Ziel der Farbaktion war am Morgen der Mauerbrunnen im Invalidenpark vor dem Wirtschaftsministerium in Mitte.

Die Aktivisten verwendeten nach eigenen Angaben den grün leuchtenden und ungiftigen Farbstoff Uranin. In der Wasserwirtschaft wird er etwa zum Orten von Lecks in Rohrleitungen verwendet.

"Extinction Rebellion" wirft Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) eine zu konzernfreundliche Gaspolitik vor. Auch in Hamburg, München, Köln und Dresden wurden Brunnen grün gefärbt. Betroffen waren nach Angaben der Protestbewegung Brunnen in insgesamt 17 Städten.

Die Bundesregierung hatte letzte Woche einen Gesetzentwurf zum Bau neuer Gaskraftwerke auf den Weg gebracht.