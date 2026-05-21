Erst Kabeldiebe, jetzt Signalstörung: Weiter S-Bahn-Frust im Berlin Südosten

Berlin - Wegen einer Signalstörung in der Nähe des Treptower Parks kommt es im Berliner S-Bahnverkehr zu Einschränkungen. Betroffen waren am Morgen die Linien S8, S85 und S9, wie die S-Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte.

Die S-Bahn hat weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu kämpfen. © Michael Brandt/dpa

Die Linie S8 verkehrt demnach nur zwischen Birkenwerder und Ostkreuz sowie zwischen Schöneweide und Grünau/Wildau. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Ostkreuz und Schöneweide auf die Linie S85 auszuweichen.

Zuletzt hatte auch ein Kabeldiebstahl in der Region für Ausfälle und Verzögerungen gesorgt. Die Störung ist nach Angaben einer Bahnsprecherin inzwischen behoben.

Nach der Tat vom Montag hatte die Polizei drei verdächtige Männer im Alter von 29, 32 und 35 Jahre gestellt.